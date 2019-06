El Real Madrid presenta su uniforme... a ritmo de 'trap' (Video)

El Real Madrid presentó su nueva segunda equipación a través de un video con un tema a ritmo de 'trap' (subgénero del rap), en la que colaboran varios jugadores del primer equipo, como Karim Benzema, Sergio Ramos, Isco, Vinícius Junior, Marcelo o Lucas Vázquez.

En la nueva 'piel' del club blanco, sigue el estilo de la primera equipación; ahora la indumentaria es en tono azul oscuro con detalles dorados en el escudo, publicidad y franjas.

El Real Madrid presentó su nuevo uniforme para la temporada 2019-2020, con la novedad del color dorado en escudo, franjas de los hombros, publicidad, cuello redondo e incluir en la campaña al galés Gareth Bale y al portero costarricense Keylor Navas, cuyo futuro en el club está en el aire. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Los jugadores protagonizan el video luciendo la nueva camiseta al ritmo que marcan los artistas Denom, Anita Kuruba e Ikki con la canción 'If You Create The Noise', y con el estribillo: "Soy del Madrid, del Real".

La camiseta se encuentra a la venta en la tienda oficial del Real Madrid con precio de 90 a 130 dólares.

"Que el mundo sepa que estamos listos. Sube el volumen. La nueva segunda equipación del @realmadrid ya está disponible", publicó en club en sus redes sociales, en un llamado a los fans del equipo luego de los pésimos resultados que registraron la temporada pasada.