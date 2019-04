¿Qué 'error' cometieron 3 jugadores de las Chivas?

Mariano Varela, director deportivo del Guadalajara, reconoció que la directiva está investigando la presunta falta al código disciplinario del Club, cometida por tres jugadores del primer equipo.

"Ya platiqué con ellos, he estado investigando la situación, seguimos investigando y de entrada te comento que fue una comida a la que asistieron", declaró Varela a Fox Sports.

El directivo de las Chivas aseguró que por ahora los jugadores Miguel Ponce, Eduardo López y Josecarlos Van Rankin, continúan entrenando con normalidad con el equipo, ya que siguen en proceso de evaluar las sanciones que se aplicarían al final de la campaña.

"Hoy por hoy no puedo sancionar, pero lo que si te digo es que se sigue investigando, recabando toda la información, hay un reglamento interno y lo estaremos evaluando, pero ya teniendo todas las pruebas", agregó Varela.

El viernes 12 de abril el periódico CANCHA publicó a través de la columna de SanCadilla, que tres jugadores rojiblancos fueron vistos y grabados por un comensal, en un exclusivo restaurante, que es atendido con 'Hostess' que departen con los clientes.

Habría habido alcohol y el lugar al que acudieron está estipulado como "inconveniente" en el reglamento interno del plantel. Algunas versioness de la prensa mexicana se refieren al lugar como un prostíbulo.

Maradona, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho, Neymar, 'Mágico' González... legendarios futbolistas que incendiaron la cancha con su talento y agrandaron su fama fuera de ella por su afición a la 'vida loca'. Su talento no está en duda. Ni se juzga su vida privada... Esta galería solo es el cuadro de 'honor' de futbolistas MUY habilidosos y MUY fiesteros. (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

"En este momento no hay sanciones, porque estoy esperando todas las demás pruebas que salgan como videos. Lo que sí te digo es que no es como lo mencionan algunos medios, en donde se habla de alcohol, mujeres y que fue a altas horas de la noche. No es así", reiteró.

Varela se reunió con el primer equipo para expresarles el malestar de la directiva, así como la gravedad de exponerse en lugares públicos no autorizados por el reglamento interno, cuando el equipo acaba de fracasar en el objetivo de calificar, además de arrastrar una racha de 4 derrotas consecutivas y siete fechas sin victoria.

Canelo Álvarez, Maradona, Julio César Chávez, Rafael Márquez y MÁS estrellas del deportes con amigos buscados por la ley o de dudosa reputación... (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

"Se lo comenté al plantel: es un tema de sensibilidad, de saber en qué momento estamos y la situación. Hoy representamos la camiseta más popular de México y hay momentos para todo".

"Es de saber en qué momentos salir y hoy no estamos para otras cosas mas que para sacar de esta situación al equipo, porque este tipo de situaciones (indisciplinas) oscurecen aún más el panorama en el que estamos", explicó Varela.

"Tenemos que ser muy inteligentes los muchachos, el cuerpo técnico y nosotros como directivos, para saber que estas son tres semanas de vital importancia por lo que nos jugamos en el siguiente año", expresó.