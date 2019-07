PREVIA, HORA, TV Y SEÑAL EN VIVO: Tras el susto ante ticos, México enfrenta a Haití en semis

Luego de llevarse un susto ante Costa Rica, México procurará acceder a la final de la Copa de Oro el martes por la noche cuando mida fuerzas ante el sorprendente Haití en las semifinales del torneo regional.

Los mexicanos requirieron una atajada clave de su portero Guillermo Ochoa en el segundo tiempo extra y una más en los penales para dejar en el camino a los costarricenses el sábado por la noche.

“Estoy totalmente satisfecho con la clasificación, los penales premiaron a quien tenía que ganar el partido”, dijo el técnico del “Tri’” el argentino Gerardo Martino. “Yo dije que contra Costa Rica era una final adelantada, es un excelente equipo, pero la realidad es que el partido lo debimos ganar nosotros en los 90 minutos, llegar a los penales fue una circunstancia”.

Martino, quien dirige en su primer torneo oficial con la selección mexicana, no conoce la derrota después de sus primeros ocho partidos _cuatro amistosos y los cuatro de esta Copa de Oro. Se trata del segundo inicio más exitoso para una gestión de un entrenador del cuadro azteca, sólo superado por las nueve victorias en fila del colombiano Juan Carlos Osorio, su predecesor en el cargo.

El prestigiado timonel argentino, quien en su carrera ha dirigido a Paraguay y a la selección de su país, además del club Barcelona, arribó al banquillo tricolor con la misión final de alcanzar, al menos, los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, pero como meta intermedia tiene reconquistar el título de la Copa de Oro luego que hace un par de años, con equipo alterno, los mexicanos quedaron fuera en las semifinales.

Haití ha sido el equipo cenicienta y llegó a esta ronda tras levantarse de un 2-0 adverso ante Canadá.

Los haitianos nunca habían llegado a una ronda de los cuatro mejores en la Copa de Oro.

Para evitar que el equipo caribeño siga dando sorpresas, México deberá sobreponerse a la probable ausencia de su capitán Andrés Guardado, quien debió abandonar el choque ante los costarricenses con una molestia en la pierna izquierda. Además, Martino podría optar por guardar al “Principito”, quien está a una tarjeta amarilla de recibir una suspensión por un partido y podría perderse una eventual final.

Estados Unidos, el otro gran favorito del torneo, tampoco tuvo un día de campo en su llave y apenas derrotó 1-0 a Curazao gracias a un gol de Weston McKennie a los 25 minutos. Ahora enfrentará a Jamaica el próximo miércoles, en Nashville.

Los estadounidenses, quienes son los campeones defensores, alcanzaron la ronda de los cuatro mejores por 10ma ocasión en fila, siguen sin admitir un gol y ya tienen una racha de imbatibilidad de 405 minutos.

“En las rondas de eliminación directa, todos quieren avanzar a la siguiente fase y lo dan absolutamente todo”, dijo Christian Pulisic. "Curazao lo quería al 100 por ciento, lo podías ver por la forma en que jugaron”.

Será el tercer enfrentamiento entre Estados Unidos y Jamaica en etapa de eliminación directa en la Copa de Oro. Los ‘Reggae Boyz’ sorprendieron a los estadounidenses en las semifinales del 2015, pero el equipo de las barras y las estrellas saldó cuentas al vencer a los jamaicanos en la final de hace dos años.

HORA, TV Y SEÑAL EN VIVO:

México vs. Haití

Dónde: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Hora: 7:30 p.m.

TV: FS1 y Univision

Radio: 107.1 FM

Señal en vivo: Fox on the Go/ Univision Now