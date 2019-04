VIDEO: Así golearon al Porto sin piedad por el Liverpool

Al compás de goles de su tridente ofensivo, Liverpool cumplió con una victoria de trámite 4-1 ante el Porto para asegurar el miércoles su presencia en las semifinales de la Liga de Campeones por segundo año seguido.

Sadio Mané, Mohamed Salah y Roberto Firmino anotaron para el equipo inglés, que avanzó 6-1 en el marcador global tras imponerse 2-0 como local.

El cuarto tanto fue obra del zaguero holandés Virgil van Dijk.

Virgil Van Dijk scored the 4th and final to end it, FC Porto 1:4 Liverpool. #ExeSightSports #UCL pic.twitter.com/bg8WZ0Jot5