Así avanzó el Porto, con pase de gol de 'Tecatito', quien no estaba tan lesionado

Con asistencia de Jesús Corona, quien fue titular y disputó todo el encuentro, el Porto avanzó a la Final de la Copa de Portugal tras empatar 1-1 (4-1) global con el Sporting Braga.

El capitán Héctor Herrera no fue convocado para este encuentro.

Los Dragones llegaron a este partido en el Estadio Municipal de Braga con una ventaja de tres goles, conseguida el pasado 26 de febrero.

El cuadro local se fue adelante al minuto 41 gracias al tanto de Paulinho, aunque el Porto empató en el segundo tiempo, al 74', con un remate de cabeza de Danilo Pereira, tras un tiro de esquina cobrado por el 'Tecatito'.

El Porto esperará rival de la llave entre Benfica y Sporting (2-1).

Tecatito starting for Porto after being ruled out of the international fixtures due to injury... pic.twitter.com/qaP8KQOqZ4