Entrenador del Porto: 'No soy guionista de novela mexicana'

Luego de intercambio de declaraciones entre el Porto y el Tri por la lesión de Jesús Corona, la cual le impidió acudir al llamado de la Selección, el entrenador del Porto, Sergio Conceiçao, aseguró que va mejor, pero que ya no comentará más porque "no es guionista de novela mexicana".

"Él está mejor. Lo que es importante es percibir lo que el departamento médico me va a decir y es de los mejores departamentos médicos del mundo. No hay nada más que comentar, no soy guionista de una novela mexicana", dijo Conceiçao en conferencia de prensa.

“As manager of the national team, my first job is to make sure there’s respect for the national team.”



Gerardo ‘Tata’ Martino explains the current situation going on with Tecatito and how Porto failed to communicate with him ahead of the friendlies.#ElTriEng #MexTour pic.twitter.com/pWo415UD3v