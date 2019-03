Oribe viene a Los Ángeles para amistoso ante Atlas

Con la novedad de que Oribe Peralta fue tomado en cuenta, América viajó este jueves a Carson, California, en donde el sábado sostendrá un partido amistoso ante el Atlas, aprovechando la pauda de la Fecha FIFA.

El objetivo de este partido es mantener el ritmo, luego de sus últimas actuaciones y triunfos ante Guadalajara.

Oribe tenía dos meses de inactividad, debido a una lesión en el tobillo y podría reaparecer para ser tomado en cuenta en estas jornadas del Clausura 2019.

Herrera, quien viajará más tarde, tomó en cuanta a algunos jóvenes canteranos que quieren ganarse una oportunidad, además de jugadores de importancia como Jérémy Ménez, Nicolás Benedetti, Henry Martín, Andrés Ibargüen, Paul Aguilar y otros.

El duelo será para observar a los jóvenes y seguir con su preparación en el torneo local, donde el cuadro azulcrema quiere confirmarse como uno de los invitados a la liguilla en busca de defender su título, consideró el zaguero Paul Aguilar.

