VIDEO: Hinchas de Palmeiras apedrearon autobús de su propio equipo

Hinchas del Palmeiras apedrearon el autobús que trasladaba al equipo antes del partido contra el Atlético Junior de Colombia en la Copa Libertadores.

El suceso ocurrió el miércoles cerca del Allianz Parque, el estadio del equipo en Sao Paulo. La prensa transmitió imágenes del autobús con varias ventanas rotas.

Palmeiras, vigente campeón de Brasil, goleó 3-0 a Junior para quedar en el segundo lugar del Grupo F del torneo continental. Deyverson, Dudu y Hyoran anotaron pero no celebraron con la multitud. El equipo que dirige Luiz Felipe Scolari venía de un bache de resultados.

WHAT A SAVE!@Palmeiras nearly score their third goal of the night from Gustavo Scarpa but Sebastian Vieira was quick to deny the shot with a marvelous save!#CONMEBOLLibertadores pic.twitter.com/Fk5zaj7ujx