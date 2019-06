Oribe Peralta: No tengo mentalidad de perdedor

A unas horas de que sea presentado oficialmente como delantero del Guadalajara, Oribe Peralta explicó las razones por las que decidió dejar el América para aceptar pelear por no descender con las Chivas.

"La verdad es que si tuviera una mentalidad de perdedor, nunca hubiera aceptado el venir acá, no hubiera tomado este riesgo, aunque supiera todo lo que se iba a mover o se iba a hablar", declaró el atacante, al canal oficial del equipo.

"Es una motivación para mi el llegar aquí a mis 35 años, y el que se me considere como un referente porque sé que la exigencia va a ser al límite y sé que me van a exigir cada vez más a mi, y si los resultados no van bien, la culpa va a ser mía".

El delantero que jugó los últimos cinco años con el América, se mostró optimista de lo que encontrará en el vestidor rojiblanco.

"Estoy convencido de que me irá bien, de que el equipo lo están armando para que pueda ser campeón", dijo.

"Chivas después de la Selección, es el equipo importante. Cuando vi la posibilidad cerca sí me emocionó, me llevó a pensar y a decir, '¿sabes qué', Oribe está hecho para estos retos, para esto se formó y se creó todo detrás de esto', entonces creo que puedo transmitir mucho de esto a los jugadores, es inspirarlos a que vuelvan a la esencia".

Una de las razones por las que la directiva decidió buscar a Peralta, fue por la influencia que puede generar en los jóvenes del equipo.

"Siempre les digo que se acuerden de por qué empezaron a jugar al futbol. Al final todos jugaron por diversión, porque les gustaba hacerlo, pero llega un momento en el que se te olvida el por qué haces algo, y creo que de ahí parte todo. Siempre tienes que volver a las bases, tienes que volver a lo que eres para potencializar todo", explicó.

Oribe aclaró que la que comenzará este miércoles cuando lo presenten en el Estadio Akron, será la tercera etapa como jugador rojiblanco.

"Esta es mi tercera etapa con Chivas. La primera estuve con (Óscar) Ruggeri, después en la Copa Libertadores del 2005, y ahora esta nueva, en este nuevo reto", recordó.