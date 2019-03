New York City FC y su problema de aficionados racistas en las gradas

En una ciudad tan diversa como Nueva York, parecería que el New York City FC sería uno de los últimos equipos en tener problemas con miembros que son acusados de ser racistas.

Pero la realidad es muy diferente. Aunque es un equipo nuevo, el New York City FC ha comenzado a ser noticia en los últimos años por algo más que David Villa o Andrea Pirlo.

En octubre pasado, un aficionado, con reputación de tener afiliación con el grupo supremacista político Proud Boys estuvo involucrado en una pelea con un grupo antifascista llamado Antifa . El aficionado de nombre Irvin Antillon fue arrestado, pero al poco tiempo estuvo presente en partidos del NYCFC en Yankee Stadium, de acuerdo a varios reportes, incluyendo el theathletic.com

Thank you those who’ve submitted info regarding the violent incident which took place on 10-12-18 in the UES. As we further the investigation, we urge additional victims/complainants/witnesses to come forward. If you have info, call CrimeStoppers, 800-577-TIPS pic.twitter.com/amUhGvCJLg — Chief Dermot F. Shea (@NYPDDetectives) October 15, 2018

Al poco tiempo, algunos aficionados se quejaron de que otro supuesto miembro de un grupo racista estaba en las gradas.

“Proud Boy” white supremacist Denis Davila is in Section 236 again tonight.



But head of @NYCFC security (who has known about these guys for 4 years) came to our section to intimidate people who tried to put up an anti-racist banner.



Priorities seem confused @NYCFC — Tommy (@NYCFirm) October 31, 2018

Lo incomprensible para una liga como la MLS es que el problema parece haber comenzado desde la primera temporada, cuando un grupo fue acusado de entonar cánticos neonazis en encuentros en Yankee Stadium. El principal grupo bajo sospecha es el Batallion 49, un grupo racista que ha estado involucrado en una pelea con aficionados de los Red Bulls afuera de Red Bull Arena.

In New Jersey and immediately encounter crowd trouble ahead of the New York derby (Red Bulls-City). Video: pic.twitter.com/slY3hYn5aM — Rob Harris (@RobHarris) August 9, 2015

De acuerdo a un reporte del Huffington Post, el NYCFC sabía de estos miembros desde el inicio de la temporada, y recientemente el CEO de NYCFC, Brad Sims, dijo que no tendrían ningún tipo de tolerancia con “cánticos de odio o conducta relacionada al odio”.

La situación tomó otra dimensión luego que durante el partido entre Seattle Sounders y los Vancouver Whitecaps de la semana pasada, un grupo tuvo que bajar unas mantas en contra de grupo fascistas, lo que provocó el enojo de la gente, pues creían que la liga era más dura en contra de grupo antiodio que con grupos fascistas.

Don Garber, el comisionado de la liga, fue criticado después de ofrecer una disculpa muy ligera en la que dijo que “no era su trabajo juzgar o catalogar a ningún aficionado”. El comisionado tuvo que dar una disculpa más clara el sábado, aclarando que tampoco toleraba ese tipo de actitudes de los aficicionados.

"Quiero reiterar un punto de vista de que todo mundo que conoce nuestra liga y de la gente que sigue nuestra liga y que me conoce, sabe que Major League Soccer condena grupos de odio, acciones de odio y declaraciones de odio. Nunca lo hemos tolerado y no lo haremos nunca", aclaró Garber después de que la liga y la MLS han sido criticados por ser "muy suaves" con estos grupos de la extrema derecha.

"Estos grupos van en contra de todo lo que nuestra liga y yo defendemos", declaró en un artículo de The Athletic.