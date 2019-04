Así el Municipal se llevó el clásico en Guatemala y sumó 12 sin perder

Municipal, dirigido por el argentino Horacio Cordero, venció este miércoles por 1-3 a Comunicaciones y alargó a 12 el número de clásicos que lleva sin perder.

Aún así, el liderato está en manos de Antigua, del argentino Juan Antonio Torres, que remontó y venció por 2-3 a Cobán Imperial en uno de los tres partidos que estaban pendientes de la undécima jornada del Torneo de Clausura.

- 24 MINUTOS Y EL ARGENTINO HANSEN PROTAGONISTA

Este fue el tiempo que necesitó Municipal, dirigido por el argentino Horacio Cordero, para ganar el clásico 305 de la historia del balompié guatemalteco frente a Comunicaciones.

En menos de 25 minutos, los rojos habían marcado los tres tantos: el argentino Jonathan Hansen, John Méndez y Orlando Moreira. Pero fue Hansen, que salió lesionado en el segundo tiempo, uno de los protagonistas del encuentro, con un tanto y dos asistencias, incluida la jugada que terminó en el penalti que convirtió Moreira.

- SIGUE LA RACHA ROJA

Municipal y Comunicaciones son vecinos pero también históricos rivales. Ambos son de la capital y hasta ahora Los Rojos tienen el paternalismo. Han ganado 105 clásicos frente a 101 de Los Cremas. En otros 99 han empatado.

Este miércoles ampliaron su racha. 12 clásicos consecutivos sin conocer la derrota.

- PAÑUELOS BLANCOS

La afición crema quedó muy descontenta con el resultado y con la actuación de su equipo frente a Municipal. La grada, que empezó a abandonar el estadio antes del pitido final, pidió la renuncia del técnico uruguayo William Coito.

El entrenador, que no fue capaz de que su equipo retomara el rumbo aunque mejoró la puesta en escena para la segunda parte, no fue el único abucheado. El centrocampista Kendel Herrarte, que fue sustituido, también fue despedido con silbidos. La grada enseña su malestar en la recta final del torneo.

- REMONTADA CON PREMIO: EL LIDERATO

Antigua, dirigido por el mexicano Juan Antonio Torres, fue de menos a más para acabar imponiéndose en la cancha de Cobán Imperial por 2 goles a 3, una victoria además con premio: el liderato de la tabla.

Dos tantos antigüeños fueron obra del joven defensa Cristian Jiménez, quien celebró la victoria, los dos goles y los tres puntos en la cancha de Cobán, una de las más complicadas de la temporada y uno de los favoritos para optar al título.

12 juegos que Municipal no ha perdido contra Comunicaciones.



#294 MUN 2-1 COM

#295 MUN 1-0 COM

#296 COM 0-1 MUN

#297 MUN 0-0 COM

#298 COM 0-0 MUN

#299 COM 1-1 MUN

#300 MUN 0-0 COM

#301 MUN 1-1 COM

#302 COM 0-1 MUN

#303 COM 0-0 MUN

#304 MUN 2-0 COM

#305 COM 1-3 MUN pic.twitter.com/4guVl33C5S