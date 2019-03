¿Cómo se jugaría el Mundial 2022 con 48 equipos?

El Consejo de la FIFA ve "viable" un Mundial con 48 selecciones en Catar 2022, pero aplazó la decisión definitiva hasta junio, cuando se reúna su Congreso en París, previo a la disputa del Mundial femenino en Francia.

"Conocemos la situación de la región. Catar está abierto a esa opción (la ampliación de 32 a 48 selecciones) y veremos lo que se puede hacer. Exploraremos las posibilidades y en junio habrá una proposición al Congreso", indicó en rueda de prensa el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se mostró abierto a que otros países de la zona compartan con Catar la organización.

El bloqueo impuesto por Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Bahréin y Egipto, que consideran que el régimen catarí apoya a grupos terroristas, hace que Oman y Kuwait hayan emergido como posibles "socios" en la organización del próximo Mundial.

EXCLUSIVE: Obtained FIFA feasibility study which concludes 48-team World Cup in 2022 works using at least 1 of Qatar's neighbours as co-host with an additional 2-4 stadiumshttps://t.co/hnzoCQkKAy pic.twitter.com/U3d3ffUyEY — Rob Harris (@RobHarris) March 11, 2019

El pasado 13 de junio, el Congreso de la FIFA acordó que México, Estados Unidos y Canadá organizasen en 2026 un Mundial con 48 selecciones.

¿Cómo se jugaría el torneo?

Si en Catar se mantiene el mismo esquema la Copa del Mundo 2022 pasará de 64 a 80 partidos, con una duración de 32 días. Frente a los 8 grupos de 4 equipos, se 16 grupos de 3 equipos. Los dos primeros de cada equipo se clasificarían a dieciseisavos.

UPDATE: FIFA has approved working with Qatar to explore expanding the 2022 World Cup to 48 teams, adding at least 1 more country, AP reports pic.twitter.com/0NRbdH7aVl — TicToc by Bloomberg (@tictoc) March 15, 2019

El reparto acordado entonces de las plazas era el siguiente: Europa tendría 16 (frente a los 13 actuales), África 9 (5), Asia 8 (4), Sudamérica 6 (4), Norte y Centroamérica 6 (3) y Oceanía se asegura una plaza fija (0). Las otras dos plazas saldrían de un torneo de repesca en el que participan seis selecciones.

La decisión definitiva se adoptará el 5 de junio, el mismo día en el que Gianni Infantino será reelegido como presidente, tras ser el único candidato.