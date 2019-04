Así fue la paliza del Monterrey sobre el Kansas City

Los Rayados aplastaron anoche al Sporting Kansas City al imponerse 5-0 y poner pie y medio en la Final de la Concachampions, que pinta para ser regiomontana.

¡Gol de #Rayados! ¡Doblete de Pabón!



Another stupid giveaway by #SportingKC trying to play out of the back, ruthlessly punished by Monterrey to make it 5-0. The captain adds an exclamation point.#MTYvSKC #CCL #SCCL2019 #Concachampions pic.twitter.com/8dw31L4Mq5 — Joga Bonito (@Jasoninho10) April 5, 2019

Con doblete de Dorlan Pabon y tantos de Avilés Hurtado, Jesús Gallardo y Nicolás Sánchez, de penal, el conjunto albiazul cumplió en la Ida de las Semifinales y se acercó más a la disputa por otro título en el certamen.

Los Tigres se perfilan para ser el rival del Monterrey en esa instancia, luego de que ayer golearan 3-0 a Santos en la otra llave de Semifinales.

¡Gol de #Rayados! ¡Gol de Jesús Gallardo!



This time it was a good buildup from Monterrey, and Medina's ball across the face of goal was finished by an unmarked Gallardo at the back post. Awful defending by #SportingKC again. Too easy.#MTYvSKC #CCL #SCCL2019 #Concachampions pic.twitter.com/MQBunc3NNR — Joga Bonito (@Jasoninho10) April 5, 2019

Sería la segunda ocasión en la que los dos equipos de Nuevo León pelearan por un título, luego de la Final del Apertura 2017, cuando los felinos se consagraron en el Estadio BBVA Bancomer.