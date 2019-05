Ignacio Ambriz: Rompimos récords, pero la liguilla es diferente

El entrenador del León, Ignacio Ambriz, reconoció hoy que su equipo hizo récords en la fase regular del Clausura 2019 del fútbol mexicano, pero no será favorito en la final ante Tigres porque la situación es distinta.

"Rompimos récords, hicimos muchos puntos, pero la liguilla es diferente", dijo el estratega esta noche en Monterrey en el día de medios de la final.

León lideró la etapa regular del torneo con un récord de 12 victorias consecutivas y estableció una marca de 41 puntos en torneos cortos de 17 equipos, sin embargo el técnico recordó que esos son números y no contarán en la final.

"Lo importante es lo que viene haciendo. León llevaba un año sin clasificarse y hoy está en la final; hicimos un gran torneo y debemos trabajar para estar en las liguillas y pelar campeonatos", puntualizó.

Mañana el León se meterá en la casa de Tigres UANL en el estadio Universitario de Monterrey y Ambriz reconoció el alto grado de dificultad de vencer a un cuadro bien dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti.

"El 'Tuca' siempre está peleando campeonatos. Es un hombre de dedicación y respeto, sus equipos siempre están en liguillas y es un ejemplo a seguir. Yo empiezo a hacer las cosas y quisiera el día de mañana tener sus números", comentó.

Al referirse a las ausencias mañana del delantero José Juan Macías, convocado a la selección que jugará el Mundial sub'20, y el volante argentino Rubens Sambueza, sancionado, el estratega confió en tener sustitutos con nivel para hacer un buen partido y sacar un buen resultado.

"Pondré a los mejores 11 y esperamos estar a la altura de la final, con el hambre de hacer dos grandes partidos para ganar el campeonato", puntualizó.

Ambriz buscará a partir de mañana su primer título de liga y reconoció estar ilusionado.

"Es mi primera final de liga y me tiene emocionado. Enfrente tengo al 'Tuca', un gran entrenador. Si hablamos de experiencia no le logro competir, pero he preparado a mi equipo bien y lucharemos por ganar", concluyó.EFE