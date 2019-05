Seleccionado número uno de la MLS lamenta no estar en Mundial Sub-20

La selección número uno del draft de la MLS en 2019 y jugador del FC Cincinnati, Frankie Amaya, lamentó la decisión de ser marginado del equipo de las barras y las estrellas que disputará el Mundial Sub-20, el cual inicia el sábado.

El californiano jugó en el partido de campeonato Sub-20 de la Concacaf, en el cual Estados Unidos venció a México por 2-0, pero no fue incluido en la lista final del entrenador Tab Ramos.

“Estoy un poco desilusionado. Es solo un obstáculo en el camino. No me va a detener. Eso va a encender algo en mí y voy a seguir brillando y brillando”, declaró Amaya, quien fue enviado a préstamo con el Orange County SC, al The Athletic.

Amaya ha tenido un buen desempeño en su regreso al FC Cincinnati el 2 de mayo pasado. Con el equipo del Condado de Orange jugó 83 minutos en dos partidos de la USL.