Mezcal será patrocinador del Galaxy de Giovani, Jonathan y Zlatan

Una compañía de mezcal será el nuevo patrocinador del Galaxy de Los Ángeles, de los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos y Zlatan Ibrahimovic, de cara a la temporada 2019 de la MLS.

Mezcal El Silencio también será el patrocinador del Dignity Health Sports Park, The Roxy Theater, The Shrine Auditorium & Expo Hall, The Fonda Theater y The El Rey Theater. De acuerdo al comunicado del Galaxy y Mezcal El Silencio, es la primera vez que un mezcal patrocina a un equipo profesional de Estados Unidos.

Mezcal Silencio también informó que abrirá un nuevo bar en el Dignity Health Sports Park de Carson.