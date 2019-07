La historia de Jonathan dos Santos en Selección Mexicana ha sido de amor y odio, y él lo agradece.

No es que el volante del Tricolor peque de masoquista de cara a la Final de la Copa Oro, mañana contra Estados Unidos, pero valora tanta sacudida.

"Es futbol, sí es cierto que tuve episodios difíciles, muy difíciles en la Selección. No me hago la víctima, pero fueron momentos muy complicados para mí. Al final, es pasado, lo dejé atrás y eso al final me hizo crecer como jugador, me hizo crecer como persona, no he parado", dijo a Grupo REFORMA.

A los 20 años tuvo su primera gran decepción con el Tricolor, cuando Javier Aguirre lo sacrificó previo al Mundial de 2010 para cederle la plaza a Adolfo Bautista. A muchos los estremeció ver a su hermano Giovani llorando por la partida. Su padre Zizinho amenazó con que el jugador no regresaría a la Selección.

Pero regresó, y un año después fue expulsado a días del inicio de la Copa América, tras ser identificado como uno de los 8 jugadores que metieron sexoservidoras al hotel de concentración en Quito. Eso sí, hubo varios futbolistas que cometieron la misma indisciplina y que callaron.

Molesto con el Tricolor, declinó el llamado a Juegos Olímpicos en 2012 y ya tampoco formó parte del proceso al Mundial de Brasil. La vida ya dio vueltas y hoy goza al ser un elemento clave en el Tri del "Tata" Martino, quien además fue su técnico en el Barcelona.

"Siento que he tenido altibajos, como todo jugador, pero estoy feliz porque me hayan pasado esas cosas, sinceramente, estoy contento porque han hecho que Jonathan sea un jugador más fuerte mentalmente y eso al final me ha ayudado muchísimo", comentó.

El menor de los Dos Santos, ya a sus 29 años, entiende que el Tricolor le exige asumir otro rol, de liderazgo.

"Llega un momento en que soy más maduro, sé lo que me estoy jugando y ojalá que pueda seguir demostrando y ayudando tanto a mi equipo como a la Selección", dijo.

"Soy un afortunado, bendecido, por el hecho de haber podido compartir vestidor con grandísimos jugadores en el Barsa con Messi, con Andrés, con Xavi, Puyol, Valdés, jugadores que a final de todo te ayudan en todos los sentidos, en lo personal, futbolístico, y ahora con Zlatan igual".

Jonathan dos Santos, mediocampista del Tricolor.

+ 41 partidos suma Jonathan dos Santos en Selección Mexicana.

+ 178 pases correctos tiene en Copa Oro; Michael Bradley suma 194.

+ 3 disparos a gol tiene durante el torneo, los mismos que el estadounidense Bradley.

Los momentos más difíciles

Bajaron

El corazón le tembló cuando le dieron el número 24. Quizá era solo una mala coincidencia, pero le sorprendió la asignación cuando al Mundial sólo irían 23 futbolistas. El presentimiento fue certero. Javier Aguirre lo bajó de Sudáfrica 2010. Le dio la noticia en Alemania. Un golpe brutal para el joven, pero también para su hermano Gio que permaneció en el equipo, con el ánimo por los suelos.

> Suspendido

José Manuel de la Torre no se anduvo con jueguitos. El DT delegó la responsabilidad de la Sub 23 en Luis Fernando Tena, pero al ver que el "Flaco" no identificó a los culpables de meter sexoservidoras al hotel previo a la Copa América, amagó con regresar a todo el equipo. Jonathan levantó la mano. Lo suspendieron 6 meses del Tricolor, junto a 7 compañeros más, aunque hubo más indisciplinados.

> Gracias, pero no...

Era hasta lógica la molestia de Jonathan con el Tricolor, así que simplemente dio las gracias y rechazó la invitación de Luis Fernando Tena de cara a los Juegos Olímpicos. Tal fue su coraje que no le importó aplazar el sueño de jugar un torneo internacional con Selección Mexicana al lado de su hermano Giovani. Jona se perdió el máximo logro de México en el futbol internacional, la medalla de oro en Londres.

> Se depiden de La Masía

Formados en La Masía, la afamada cantera del Barcelona, los hermanos Dos Santos se separaron cuando Giovani fichó por el Tottenham en 2008, así que nunca coincidieron en el primer equipo. Años más tarde, entre 2014 y 2015 jugaron para el Villarreal, pero Gio aceptó la oferta del Galaxy y una vez más dijo adiós. Se reencontraron en el cuadro de la MLS en 2017.

> Adiós, Gio

Lo que es la vida, el Galaxy tuvo que apostar entre uno de los Dos Santos como jugador franquicia. Para liberarle un cupo a Zlatan Ibrahimovic y dejarle el otro a Romain Alessandrini, el cuadro de la MLS prescindió de Giovani, quien no aceptó la reducción del 75 por ciento de su sueldo. Una vez más, el futbol separó a los hermanos, pero Jonathan ha adquirido un rol más relevante en el equipo.