¿Con quién jugará la sensación de 16 años del Galaxy? ¿México o Estados Unidos?

Efraín Álvarez, la sensación de 16 años del Galaxy de Los Ángeles, apenas debutó el sábado anterior y la polémica sobre si jugará con la selección mayor de Estados Unidos o México se ha intensificado en los últimos días.

THIS. KID. IS. SIXTEEN.



On his MLS debut, @LAGalaxy phenom Efrain Alvarez showed us exactly why Mexico and the USMNT have been fighting over him. pic.twitter.com/k7ejbj4I9D — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 3, 2019

Sucede que Álvarez nació en Los Ángeles, y de hecho, comenzó a jugar con la Sub-15 de Estados Unidos, seleccionado en el que fue capitán en un torneo llamado Festival de Futbol en Rosario, Argentina, así como en una competencia en Croacia. Pero luego hizo un cambio a la Sub-15 de México en septiembre de 2016. Con el Tri juvenil, ganó el campeonato Sub-15 de la Concacaf y hasta estuvo en un partido ante su exequipo de Estados Unidos.

Tras su gran debut el sábado, Álvarez comenzó a recibir preguntas sobre si ya tenía decidido su futuro con la selección mayor, pues actualmente se prepara para competir en el torneo Sub-17 de la Concacaf con México.

De acuerdo a Hérculez Gómez, la Federación Mexicana quiere convencer a Álvarez para que participe con México en la Copa Oro 2019. Si Álvarez juega en algún partido con la selección mexicana, ya no será elegible para jugar con alguna otra selección.

“My sources with the Mexican Federation are telling me they (Mexico) are putting a full court press on this kid (Efrain Alvarez), they expect to have him available for the Gold Cup when that comes around.”



-Herculez Gomez (@herculezg) on LA’s rising star pic.twitter.com/0oRgqxWRTb — USMNT Watch (@USMNT_Watch) March 5, 2019

“Tiene que tener definido qué va a hacer respecto de la selección”, dijo su entrenador del Galaxy, Guillermo Barros Schelotto, quien recordó a los medios que aún le falta mucho por trabajar a Álvarez. “Lo que decida hay que apoyarlo y tiene derecho de decidir”.

“Él no tiene que perder tiempo en eso, es una decisión que tiene que tomar y, una vez tomada, dedicarse a entrenar y a mejorar, que tiene mucho para entrenar y mucho camino por recorrer”.

El nuevo entrenador de Estados Unidos, Gregg Berthalter, durante la semana dijo en una conferencia que “sería bueno que Álvarez continué jugando y que sea un buen elemento consistente para uno de los mejores clubes en la MLS”, dijo Berhalter. “Vamos a estar viendo todo. Cuando esté haciendo lo que esperamos que haga, habrá una oportunidad para él en el equipo nacional de Estados Unidos”.