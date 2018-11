PREVIA, HORA Y TV: México va ante España por la Copa del Mundo Femenil Sub-17

La entrenadora de la Selección Mexicana Sub 17, Mónica Vergara, aseguró que su equipo está listo para llevarse la copa del Mundial de la especialidad.

"El equipo está listo (...) Me siento motivada, muy ilusionada, disfrutando y viviendo este momento al máximo.

"Veo este trofeo (La Copa del Mundo) y ya me lo quiero llevar", dijo en conferencia de prensa en la víspera de la Final ante España.

Vergara aseguró que Uruguay 2018 ha superado sus expectativas, aunque ha trabajado para llegar a dónde están.

"Siempre soñé con un momento así; he trabajado muy fuerte por estar en este momento. Todo ha superado mis expectativas".

"Estoy agradecida con Dios y con todas las personas que me apoyaron para estar acá", indicó.

Sobre su rival, declaró que es un equipo difícil y que está bien entrenado por María Antonia "Toña" Is Piñera, de quien se dice ser fan.

"España está en la Final porque es un digno merecedor, es un equipo muy organizado que ataca muy bien.

"'Toña Is' es una gran entrenadora, es alguien que admiro, respeto y le he imitado varias cosas y me gusta estar a lado de personas que me hacer ser mejor", estableció.

La Gran Final Sub-17

México vs. España

Cuándo: Sábado

Dónde: Montevideo, Uruguay

Hora: 2 p.m.

TV: FS2