¿Va México con Chicharito o Jiménez en la delantera? ¿Qué tanto jugará Lainez?

Gerardo Martino está a punto de dirigir su primer partido como técnico de México, y son varias las incógnitas en torno al Tri al afrontar los partidos amistosos ante Chile y Paraguay.

La capacidad del ex entrenador de Argentina y el Barcelona para manejar grupos será puesta a prueba dentro y fuera de la cancha con un seleccionado mexicano que ambiciona crecer en jerarquía en el concierto internacional.

Aquí algunas de las interrogantes que el “Tata” Martino deberá dilucidar.

¿CHICHARITO O RAÚL JIMÉNEZ?

Los próximos dos partidos podrían aclarar si el nuevo entrenador apostará por el gran momento que atraviesa Jiménez con el Wolverhampton inglés o se decantará por Javier Hernández, el goleador histórico de la selección.

Jiménez ha marcado 15 goles en la temporada, 12 de esos en partidos de la Liga Premier, para igualar a Steven Fletcher como el máximo anotador en una sola temporada en la historia de los Wolves.

El “Chicharito” Hernández, quien se ha perdido varios encuentros por lesión, tiene siete anotaciones en la Premier y tres en la Copa de la FA para un total de 10 con el West Ham, pero con la selección ha sido el nueve indiscutible en los últimos dos procesos mundialistas.

Raul Jimenez sent Wolves into the semi-finals of the FA Cup for the first time in 21 years with a 2-1 win over Manchester United pic.twitter.com/LjMwSTryXQ #ProudToBeMexican