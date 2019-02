Mexicano Antuna inicia su aventura en la MLS, con Zlatan como compañero y Schelotto de maestro

La derrota de 3-1 en el último partido de pretemporada ante Colorado podría encender las luces de alarma en el Galaxy, que inicia su temporada regular de la MLS este sábado en el Dignity Health Sports Park ante el Fire de Chicago. Pero entre lo rescatable, Zlatan Ibrahimovic anotó un gol de cabeza a pase del mexicano Uriel Antuna, el chico mexicano de 21 años que viene a préstamo procedente del Manchester City.

Antuna, quien sufrió para encontrar actividad en Europa y que tiene una buena relación con Dennis Te Klose, exdirector de selecciones nacionales de México, podría ser ese hombre que le dé ese desborde con velocidad al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Sobre todo, con un depredador aéreo como Ibrahimovic, quien podría beneficiarse de los centros del mexicano.

“Con un jugador como Zlatan, hay que entrenar bien, siempre dar lo máximo. Como extremo, tratar de dar asistencias”, dijo Antuna a HOY Deportes.

Antuna llegó a préstamo por un año, tras pasar la temporada pasada con más pena que gloria en el FC Groningen de Holanda.

“A pesar de que no jugué ahí, aprendí mucho, fuera y dentro de la cancha… me fui a Europa a los 19 años… aprendí a vivir solo en un país tan lejos. Aprendí a vivir con mi esposa, ahora que estoy casado me va muy bien, estoy muy cómodo”, dijo Antuna, cuyo debut profesional fue con el Santos de Torreón en 2017.

“En México, muchos dicen que la MLS es un retroceso, para mí no es un retroceso, hay muchos jugadores con calidad, con experiencia, con mucho estatus a nivel mundial”, dijo Antuna a HOY Deportes.

Además del aprendizaje que pueda tener al ser compañero de elementos como Ibrahimovic, también tiene de entrenador a un hombre que sabe de desequilibrio y velocidad: Schelotto, quien como jugador fue un temible delantero con Boca Juniors y también fue campeón con el Columbus Crew en la MLS.

“Me pidió que entrenara libre, un poco de detalles que hay que ir trabajando, me pidió que encare, que sea atrevido”, dijo Antuna.

Antuna fue convocado durante el proceso de Juan Carlos Osorio durante la gira europea ante Bélgica y Polonia en noviembre de 2017, aunque no disputó ningún encuentro.