Así Messi y Suárez salvaron al Barcelona ante el Villarreal

Lionel Messi y Luis Suárez reflotaron al líder Barcelona con un par de goles tras los 89 minutos y rescatar el martes un empate 4-4 de visita al Villarreal, en un frenético partido de la Liga española.

Tras descansar la primera hora, Messi salió de la banca y definió con un magistral cobro de tiro libre a los 89 que acercó a los azulgranas tras quedar abajo 4-2 en el marcador. Suárez cuajó la igualada en la última jugada con un tiro raso que filtró entre las piernas de un defensor dentro del área.

“El espíritu que mostró el equipo al final, de no bajar los brazos, de ponerse 4-3 faltando un par de minutos y así hasta el último momento, demostramos que queremos llevarnos esta liga”, dijo el uruguayo Suárez.

El Barça evitó con exceso de sufrimiento su primera derrota en la liga desde el 11 de noviembre. El empate les dejó con con 70 puntos, ocho más que el Atlético de Madrid que horas antes venció 2-0 al Girona.

En la recta final de la temporada, con ocho fechas por delante, el Atlético visita al Barça en el Camp Nou el fin de semana.

Philippe Coutinho y Malcom habían puesto adelante al Barça con tantos a los 12 y 16, respectivamente.

El líder había logrado una rápida ventaja y parecía que Messi no sería necesario en el campo para aspirar a la victoria. También recibieron descanso el central Gerard Piqué y el mediocampista Ivan Rakitic.

Pero el Villarreal, un equipo amenazado por el descanso, reaccionó con el juvenil Samuel Chukwueze como punta de lanza y volteó el marcador con cuatro goles. Chukwueze (23), Karl Toko Ekambi (50), Vicente Iborra (62) y Carlos Bacca (80) anotaron para el Submarino Amarillo.

Cuando la desventaja parecía era insalvable, Messi entró en escena como figura salvadora. El astro argentino firmó su tanto 32 en la Liga, y ha anotado de tiro libre en tres partidos consecutivos.

