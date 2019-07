Mensaje para Messi: 'Necesita aceptar cuando se pierde'

El técnico de Brasil Tite deploró las quejas de Lionel Messi por los arbitrajes en la Copa América.

Brasil le ganó a la Argentina de Messi en las semifinales y atrapó el título al vencer 3-1 a Perú.

"Tiene que tener más respeto y necesita aceptar cuando pierde", dijo Tite, quien había elogiado al crack argentino en la previa de las semifinales.

Messi boicoteó a la ceremonia de premiación luego que Argentina venció a Chile por el tercer lugar el sábado. El capitán argentino dijo que protestó contra el arbitraje y la "corrupción" en la Copa América.





Messi y el defensor chileno Gary Medel fueron expulsados tras un forcejeo en el primer tiempo.

El delantero aseguró que Argentina había sido perjudicada y que Brasil se beneficiaba como resultado.

Ricardo Gareca, el técnico argentino de Perú, expresó su desacuerdo con Messi y afirmó que "hay que tener pruebas contundentes para hablar de corrupción".

"Messi es una voz autorizada, lo que no significa que yo lo comparta", añadió Gareca.

"Lo respeto como jugador y como ser humano. Me parece que es una persona centrada, pero me gustaría que, más allá de que en Sudamérica tenemos que mejorar, no se nos enfoque como que acá somos los corruptos".

Tite opinó que Messi no debió ser expulsado ante Chile, y que una tarjeta amarilla hubiera sido suficiente. De todas formas, el entrenador brasileño señaló que Messi debe ser "más cuidadoso" con sus palabras.

El capitán brasileño Dani Alves dijo que "puedo entender que Messi esté molesto, pero no comparto que esto está comprado porque el sudor que dejamos para conseguirlo ha sido muy grande".