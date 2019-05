Supuesta detención de Maradona en Argentina

Una demanda puso en jaque a Diego Armando Maradona a su llegada a Buenos Aires.

De acuerdo con varios sitios argentinos, sobre el "Pibe" hay una demanda de parte de su ex pareja Rocío Oliva.

El técnico de Dorados estará 10 días en Buenos Aires para someterse a una operación en el hombro derecho y después regresará a México para firmar un contrato que sería por un año más con el equipo sinaloense.

Aún no hay mayores detalles y si el DT de los Dorados de Sinaloa fue puesto en libertad inmediatamente.

Lo anterior pasa al mismo tiempo que se estrena su nuevo documental en el Festival de Cine de Cannes.

"I learnt that there was Diego and Maradona..."



Coming to cinema screens on June 14 #DiegoMaradonaMoviepic.twitter.com/4O3lSyX0hp