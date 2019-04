Se rinden ante la magia de Maradona en aniversario 30 de una de las rutinas de calentamiento más famosas

En un día como hoy, el 19 de abril de 1989, Diego Armando Maradona realizó una de las rutinas de calentamiento más recordadas. El encuentro era la semifinal de vuelta de la Copa UEFA ante el Bayern Munich, un momento tenso que el “10” hizo ver como una rutina de baile mezclado con un espectáculo de malabares.

La estrella del Nápoli, antes de enfrentar al Bayern Munich en el estadio Olimpico de Munich, calentaba al ritmo del tema Live is Life, del grupo austríaco Opus, que sonaba en el altavoz.

El enfrentamiento terminó con un empate de 2-2 ante los alemanes y significó la clasificación del cuadro italiano a la final, pues en el partido de ida habían vencido al Bayern por 2-0.

Luego, en la final ante el Stuttgart, el equipo de Maradona conquistó la Copa UEFA, por marcador global de 5-4.

En homenaje a tal colorido calentamiento, los aficionados del Napoli le rindieron tributo al que muchos consideran el mejor jugador en la historia del balompié.

The best ever.