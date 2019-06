Cristian Penilla y Teal Bunbury anotaron para dar una victoria 2-1 al Revolution de Nueva Inglaterra sobre el Galaxy de Los Ángeles el domingo en la noche en el Dignity Health Sports Park. Fue el regreso de Bruce Arena a Carson, donde vivió noches de gloria al guiarlos a cuatro Copas MLS en seis temporadas.

Zlatan Ibrahimović is not a normal human being and he does not score normal human being goals. Got on his bike for this one. Ridiculous. #MLS #LAGalaxy pic.twitter.com/Xiq9WFzUxq