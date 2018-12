VIDEO: Lluvia de peluches en cancha del Betis, como regalo navideño

Llovieron muñecos de peluche el sábado, en la cancha del Real Betis.

Muchos de los 49.000 espectadores que acudieron al estadio Benito Villmarín arrojaron los peluches a la cancha durante el entretiempo del partido ante el Eibar, como parte de una iniciativa del club sevillano para reunir juguetes que se donarán a niños necesitados en estas festividades navideñas.

El resultado fue una colorida lluvia de figuras de todo tipo que caían desde el graderío, mientras un grupo de voluntarios se esforzaba para recogerlos antes de que comenzara el segundo tiempo.

Muchos de los hinchas concurrieron con gorros de Santa Claus (San Nicolás, Papa Noel o Viejo Pascuero), en vez de vestir los tradicionales colores verde y blanco del Betis.

El club había pedido que los participantes donaran sólo juguetes blandos y que no requirieran baterías.

A great football day out over - #RealBetisEibar & #CordobaLasPalmas

but maybe the highlight was the avalanche of teddy bears and soft toys thrown on the pitch for the benefit of disadvantaged children this Christmas. Such a wonderful colourful sight!🧸🧸#Peluches pic.twitter.com/9ziHhDTd0S