Así fue el gol 600 del Lionel Messi con el Barcelona: un poema

Aunque sufrió, el Barcelona logró dar un gran paso rumbo a la Final de las Champions League al vencer 3-0 al Liverpool en la Ida de las Semis, juego disputado en el Camp Nou.

Luis Suárez al 26' y doblete de Lionel Messi al 75 y 82' los blaugranas lograron el triunfo ante unos Reds que merecieron más, pero se encontraron con las manos del portero Marc-Andre ter Stegen.

Messi’s goal, but from another angle. pic.twitter.com/WRFkrzAvYV