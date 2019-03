No le darán más minutos a Lainez en España

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, reconoció que no le espera dar mucha actividad a Diego Lainez, al menos no más de la que ha tenido, así que le gustaría que tuviera minutos con su Selección, ya sea con la mayor o la Sub 20.

"Lo más importante para Diego es que juegue, que aquí desgraciadamente no lo podemos estar dando más minutos. Si no puede jugar en el primer equipo (Selección Mexicana), pues que juegue en el segundo (Sub 20), que juegue es lo más importante", opinó el estratega.

También fue cuestionado sobre la actuación del joven con el Tri en la Fecha FIFA, donde entró de cambio ante Chile y fue titular para enfrentar a Paraguay.

"¿Cómo le he visto? Te soy sincero: no he tenido tiempo para verlo, tenía siete (jugadores) internacionales, no he podido ver todos los partidos", reconoció.

Lainez ha jugado seis duelos de Liga en España, tres de titular y tres entrando de cambio.