Layún ofrece disculpas por lanzar golpes a Romero

Miguel Layún ofreció una disculpa luego del conato de bronca que protagonizó en el México-Paraguay, donde lanzó un par de golpes a Óscar Romero.

"Cuando vi la patada a 'Gallito', me molestó porque me pareció que pudo lesionarlo y eso fue lo que le reclamé a Almirón, que era un amistoso y era innecesario poner en riesgo a un compañero de profesión", escribió en un tuit.

Layún is THAT type of ride or die friend.

Miguel Almirón vio la roja por una plancha que le propinó a José Juan Vázquez por la espalda. Posteriormente llegó el capitán de la Selección Mexicana a reclamar e incluso agredir a Romero con un manotazo.

FIGHT IN A FRIENDLY. Straight red card to Miguel Almirón for a bad challenge on Miguel Layún, sparking a mass confrontation.

"El defender a un compañero no tiene que terminar así. Quiero ofrecerle una disculpa a los compañeros de @Albirroja y afición por lo sucedido, porque a mi entender no es el ejemplo correcto para niños y jóvenes, incluyendo mis hijos", concluyó.