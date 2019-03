Carlos Vela es nombrado Jugador de la Semana tras gol y dos asistencias

El delantero de Los Angeles Football Club Carlos Vela fue elegido como el Jugador de la Semana de la MLS, correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2019.

Vela fue clave en la victoria dominante de LAFC por 4-1 sobre el actual subcampeón de la MLS, Portland Timbers, en el Banc of California Stadium el pasado domingo, aportando un gol y dos asistencias. LAFC tiene seis de seis puntos en la temporada (2-0-0) y está igualado con Seattle Sounders FC en el primer lugar de la tabla general.

La figura de la Selección Nacional de México asistió en el primer gol de LAFC en el minuto 14, tras un tiro de esquina al área que Mark-Anthony Kaye cabeceó para abrir el marcador a favor del local. Posteriormente, Vela sumó su segunda asistencia de la noche en el minuto 65 para darle a LAFC una ventaja de 3-1 con un pase preciso desde la derecha del área a Adama Diomande.

Carlos Vela was involved in all 4 #LAFC goals. Sensational performance with 1 goal + 3 assists.



Corner kick to Kaye

Secondary assist on Ramirez goal

Ball across for Diomande

Class finish to seal 4-1 win



¡QUE PARTIDAZO DE CRACKLITOS!#LAFCvPOR #MLS #ElTri pic.twitter.com/VcgGex3kPm