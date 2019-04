Landon Donovan tiene visita triunfal en su natal Ontario, California

La exestrella de la MLS, Landon Donovan, visitó este jueves a su natal Ontario, California, junto a sus Sockers de San Diego, líderes de la Major Arena Soccer League. Donovan y los Sockers terminaron venciendo al Fury de Ontario por 10-6 en un entretenido partido que se definió en los momentos finales.

El resultado dejó al Fury sin poder asegurar su pase a los playoffs de la MASL y ahora tendrá que espera los resultados de Tacoma, que aún le falta jugar sus últimos tres encuentros.

San Diego confirmó su grandeza al llegar a 21 triunfos, por solo una derrota en toda la temporada. El Fury tiene 11 triunfos y 12 derrotas.

El defensa del Fury, Evan McNeley, anotó un tanto y tuvo dos asistencias, mientras que Jermaine Jones anotó tres tantos, pero no fue suficiente para darle el triunfo al Fury.

