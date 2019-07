¿Está comprando el América un problema al agarrar a Gio?

Giovani Dos Santos será presentado en las próximas horas como nuevo jugador del América, según el periodista John Sutcliffe, de ESPN Deportes.

Dos Santos, de muy gris paso por la MLS, no juega en ocho meses desde que la MLS le compró su contrato el 1 de marzo. De acuerdo a algunos rumores en los medios, Giovani ha escuchado ofertas de Catar y Brasil.

Dos Santos llegó en 2015 al Galaxy y no tuvo problemas extra cancha como muchos pronosticaron, aunque sí contó con varias lesiones y altibajos en su futbol. Dos Santos estaría llegando en el futbol de la Liga MX a sus 30 años.

La mesa de Futbol Picante, de ESPN, analizó la posible llegada del jugador mexicano a las Águilas, aunque muchos se preguntaron si estará "comprando un problema" el equipo de Coapa al adquirir al atacante azteca.

A Dos Santos le compraron el contrato de $6.5 millones por el Galaxy y luego el mismo equipo le dio de baja, para cumplir con los reglamentos de las nóminas del equipo antes de que iniciara la presente campaña regular.

En las redes sociales ya hasta salió el video con el que sería presentado Dos Santos.

Según el reporte del Sindicato de Jugadores de la MLS, Giovani es el quinto jugador mejor pagado de la MLS, a pesar de no tener equipo.

Muchos aficionados no están del todo emocionados con la llegada del mexicano a las Águilas.

Hearing Gio dos Santos to Club America is a done deal. #LigaMXEng pic.twitter.com/uFsYZKE6YE