SEÑAL EN VIVO, RADIO y TV: LAFC busca darle otro golpe al Earthquakes de Matías Almeyda

Los Angeles Football Club (LAFC) sostendrá su segunda visita de la temporada regular cuando este sábado se enfrente al Earthquakes de San José en el Avaya Stadium. El duelo está programado para las 12:30 p.m. y será transmitido por Univision, además de 980 AM en radio en español.

"They're a hard team to play against... Getting control of the game and getting a rhythm in the game—those things are not easy."



Bob Bradley ahead of Saturday's showdown in San Jose. pic.twitter.com/FEMVkHD42b