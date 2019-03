HORA, RADIO y TV: LAFC va por su segunda victoria ante Portland

Después de lograr su primera victoria en el debut de la temporada regular, el LAFC pretender ligar su segundo triunfo al ser anfitrión del Portland Timbers, que no ha ganado en la temporada.

El duelo será en el Banc of California Stadium a las 4:30 p.m. (FS1, ESPN 710 AM y 980 AM).

En la Semana 1, LAFC (1-0) doblegó a Sporting KC, con un tanto en los últimos minutos del partido, mientras que los Timbers empataron a domicilio 3-3 ante los Rapids de Colorado, en lo que fue el duelo más frío en la historia de la MLS.