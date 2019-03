Ontario Fury presentará a Jermaine Jones, exmundialista de Estados Unidos

El Ontario Fury presentará oficialmente al exjugador de la selección de Estados Unidos, Jermaine Jones. El Fury tiene programado una conferencia de prensa este martes a las 11 a.m. en el Citizens Business Bank Arena en Ontario, sede de los partidos del equipo de futbol.

La conferencia de prensa para anunciar al jugador está abierta al público y será en el North Patio.

Major announcement tomorrow at the @CBBankArena 11 am. Open to the public. #RiseWithFury #MASL pic.twitter.com/mRtm36CWox