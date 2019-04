VIDEO: El Ajax está a un paso de la final

El Ajax confirmó su papel de equipo revelación de la Liga de Campeones y conquistó el Tottenham Hotspur Stadium en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, gracias a un tanto de Van de Beek (0-1) que le deja a un paso de la gran final de Madrid.

Se convirtió con 22 años Van de Beek en el tercer goleador más joven en una semifinal de la Liga de Campeones. Su tanto fue un premio al descaro de un Ajax que juega disfrutando del fútbol y golpeó a un Tottenham que acusó las bajas de sus estrellas Harry Kane y Son.

La serie de pases antes de gol del Ajax fue excepcional.

The build-up play for Ajax's goal was unreal pic.twitter.com/Kfs4IeznM2

Al cuarto de hora llegó el tanto de Van de Beek, de disparo cruzado, y poco después perdonaba el segundo pecando de individualista con Neres solo para marcar. Los intentos del Tottenham crearon peligro solo en la cabeza de Toby Alderweireld en acciones a balón parado. En el minuto 78 Neres pudo sentenciar el pase a la final pero su zurdazo lo repelió el poste.

El Ajax ha tenido resultados claves de visita y este es uno de ellos.

ROAD WARRIORS. Ajax secure yet another huge away victory in the Champions League. pic.twitter.com/EGKenG0ebO