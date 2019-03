Javier Hernández volvió a sacar las uñas en Twitter

Javier Hernández volvió a sacar las uñas contra sus detractores.

Después de que un tuitero, @pabloagreda7, manifestara que la mayor cuota goleadora de Chicharito con la selección corresponde a partidos amistosos, el futbolista del West Ham presumió que también lidera a los anotadores del Tri en Mundiales.

¡Tres a cero! ¡Gol de Chicharito!



Another quality buildup from #Mexico, great pass from Jona dos Santos, and #Chicharito made no mistake. They're playing very well and running rampant against #Paraguay. 3-0.#MEXvPAR #ElTri pic.twitter.com/vPvwrsFJ0u