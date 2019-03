PREVIA, HORA Y TV: Busca América liquidar a Chivas

Malas noticias para las Chivas y José Cardozo: el América advierte que jugará igual o mejor que el miércoles.

El Clásico parte 2 conlleva una fuerte tensión del lado del Rebaño, tanto que el capitán Jair Pereira dijo que tendrán que demostrar que están a muerte con el técnico hoy a las 19:00 horas en el Estadio Akron.

Más que elogios para las Águilas, ha habido cuestionamientos al Guadalajara por su funcionamiento futbolístico. El América apenas está un punto arriba de las Chivas en la Liga, pero emocionalmente la ventaja es mayor.

"En un Clásico no te puedes confiar. Tenemos que ganar, es otro partido, otro torneo, no existe la relajación en un partido de estos. No veo por qué el equipo tenga que pensar que porque ganó el miércoles tendría que ser igual el sábado. Tiene que ser igual en trabajar bien, tener la pelota, contener al rival, ser contundente, solamente así se puede volver a ganar", expresó el técnico azulcrema, Miguel Herrera.

El "Piojo" insiste en que se le dé crédito a su equipo. Dice que ellos tienen la culpa del pésimo juego del archirrival el pasado miércoles en la Copa MX.

"No pienso que Guadalajara haya venido el miércoles a dar el partido que dio, nosotros hicimos que diera ese partido. Si le quitas la pelota, lo haces correr detrás de la pelota, tienes la iniciativa, si tiene la pelota lo presionas y lo obligas a tirarla larga o no tener tan conexiones tan importantes es obvio que lo haces ver mal.

"No es que ellos quieran venir a jugar así, estoy seguro que Chivas va a tratar de mejorar muchísimo, pero si volvemos a hacer lo mismo trataremos de maniatarlos otra vez, mi equipo tiene que salir igual o mejor", prometió.

Después de esta jornada se atraviesa la Fecha FIFA y sólo quedarán 18 unidades en disputa, así que el equipo que pierda complicaría sus opciones de Liguilla. Al inicio de esta Fecha 11 había sólo dos puntos de distancia entre el cuarto y el décimo de la clasificación.

El técnico azulcrema considera que hay cierto margen de mejora en el control del esférico y en la contundencia. El América tiene más títulos de Liga que Chivas, ahora lo hecho en la Copa, sólo falta un golpe más para fracturar por completo al equipo rojiblanco.

El Partido

Chivas vs. América

Cuándo: Sábado

Dónde: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Hora: 6 p.m.

TV: Univision