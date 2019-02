Los golazos de la Jornada 7 de la Liga MX (Video)

Después de varios meses con las luces apagadas en el fútbol mexicano, en parte por la falta de oportunidades, el ecuatoriano Ángel Mena confirmó este fin de semana que su fútbol mantiene el brillo, ahora en favor del club León.

En la jornada 7, también brilló en el ataque el argentino Rogelio Funes Mori convirtió un par de goles en la victoria del Monterrey (3-1) en casa del Morelia.

También destacó el doblete -con soberbia anotación de talón- del francés André Pierre Gignac, en la victoria de los Tigres (3-2) sobre el Necaxa.

Mena, de 31 años, jugó apenas 171 minutos el pasado torneo Apertura con el Cruz Azul, después de lo cual emigró al León en una apuesta a demostrar que su velocidad, su toque de balón y su puntería en el área siguen intactos.

Siete partidos después el atacante es el segundo mejor goleador del campeonato con seis dianas y se ha convertido en la bujía ofensiva de su equipo, al cual puso este fin de semana en el tercer lugar de la clasificación.

Ayer el cuadro del entrenador Ignacio Ambriz goleó 3-0 al poderoso Toluca gracias al buen tino de Mena, anotador de dos goles y con una asistencia para confirmarse como el líder en pases en el campeonato.

Toluca se quedó con un hombre menos en el minuto 69 por la expulsión de Antonio Ríos luego de una falta en el área; Mena convirtió el penalti, siete minutos más tarde le puso un balón a José Juan Macías, autor del 2-0 y segundos antes del final aprovechó una distracción de la zaga y convirtió su sexto gol del certamen.

"A veces toca estar arriba y otras abajo, por ahora los elogios van a aparecer, sin embargo, no me los tengo que creer todos. Las cosas me van saliendo bien, pero no he ganado nada, y el equipo necesita más de mí", dijo después del encuentro el jugador.

Integrante del equipo ecuatoriano que alcanzó los cuartos de finales en la Copa América del 2016 y miembro de la selección ecuatoriana en la eliminatoria mundialista de Rusia 2018, Mena pasa por un momento de madurez y se ha convertido en un referente del León, además de encabezar la legión ecuatoriana que este fin de semana tuvo un buen desempeño en el Clausura.

Además de Mena, quien puede desempeñarse como delantero o volante, otros ecuatorianos sobresalieron en la séptima jornada del campeonato.

Enner Valencia convirtió el gol de la victoria de los Tigres UANL, 3-2 sobre Necaxa. En el minuto 79 aceptó un servicio de Javier Aquino, se sacudió a dos defensas y de zurda envió el balón a la red para asegurar la victoria de los "felinos" y catapultarlos al segundo lugar de la clasificación.

Canelo Álvarez, Maradona, Julio César Chávez, Rafael Márquez y MÁS estrellas del deportes con amigos buscados por la ley o de dudosa reputación... (HOY Los Ángeles) (HOY Los Ángeles)

Ayrton Preciado fue el héroe del triunfo del Santos Laguna, 1-2 en casa del Cruz Azul. En el minuto 47 aprovechó un error del paraguayo Pablo Aguilar y tocó de derecha para darle a su equipo la victoria.

Miler Bolaños se hizo presente en la goleada del Tijuana, 3-0 al Veracruz y completó las buenas actuaciones de los jugadores de su país en una buena jornada para los sudamericanos, con 11 goles de argentinos y uno en cada caso de paraguayos, colombianos, hondureños, brasileños, peruanos y hondureños a los que se sumaron dos de Gignac y seis de mexicanos.