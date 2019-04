Espera Jonathan que Gio tenga revancha

Se tenía que decir y se dijo: si Giovani dos Santos jugara en México, quizá con el América, sería amado por aquellos que ahora celebran su desgracia.

El que habla así, enérgico, es el menor de los Dos Santos, Jonathan. El volante del LA Galaxy hace una bravía defensa de su desempleado hermano y clama revancha.

"La mayoría de la gente mexicana se alegró de que Giovani estuviera en esta situación. Llevaba tiempo que la gente dudaba de él. Fueron injustos. La gente yo creo que no tiene memoria de lo que hizo en México, en sus clubes, creo que no se lo merecía. Lo mataron demasiado. Pero creo que Giovani sabe el tipo de jugador que es y tengo ganas de que vuelva a jugar, a tener equipo, y que demuestre y que cierre muchas bocas", dijo Jonathan a Grupo REFORMA.

Si la Selección Mexicana no hubiera permitido la voltereta de Holanda en el Mundial (cuando anotó Gio) quizá esta historia sería distinta. Jonathan aún le busca explicaciones a la animadversión.

"A lo mejor si se hubiera ido a jugar a la Liga mexicana la gente no lo hubiera matado tanto como lo mató por venir a la Liga rival. Si se hubiera ido al América lo estuvieran amando ahora mismo, lo estuvieran apoyando, pero como se vino a la MLS creo que no le gustó mucho a la gente porque pensaban que era una Liga de retiro, pero no", expresó.

"No sé qué hace falta, no sé si nos ven como que somos agrandados o damos esa impresión, no lo sé, pero al final la gente que está en nuestro entorno podrá decir tal y como somos".

De lo que "culpa" Jonathan a su hermano es de despertarle el gusto por la MLS a jugadores como él, Carlos Vela y Marco Fabián.

"Desde que vino Giovani están viniendo más jugadores gracias a él, muchos jugadores de calidad, gente joven, con experiencia también, está el caso de Ibra, de Rooney, Giovinco en su momento. Gracias a Giovani está Liga ha crecido muchísimo, creo que es una de las cosas que la Liga debe de agradecer", mencionó.

Jonathan vive una de las mejores temporadas de su carrera mientras lucha por sobreponerse a la ausencia de Gio.

"Lo voy a extrañar toda la temporada y la que sigue y la que sigue...".