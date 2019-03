Gerardo Martino sabe que inició con el pie derecho su proceso rumbo a Qatar 2022.

Además de devolverle la cortesía al rival que masacró a México hace tres años, el "Tata" se mostró conforme con el nivel mostrado por sus pupilos en su debut ayer al frente del Tricolor.

