VIDEO: Araujo, de 17 años de Lompoc, firma con el Galaxy

El Galaxy de Los Ángeles informó que firmó al defensa de 17 años de edad, Julián Araujo, un día antes del debut en la temporada 2019 de la MLS.

Dennis Te Kloese, gerente general del Galaxy, comentó por medio de un comunicado que "Araujo es uno de los mejores jóvenes defensas en el Sur de California”.

Julian Araujo (@julian__araujo)



Araujo recently made a move to LA Galaxy from Barca's Residential Academy. He's a CB with a very nice passing range and great defending. Here are some highlights. pic.twitter.com/MGBzC9plRH