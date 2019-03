Galaxy debuta a jóven de 16 años y doblega al Fire de Chicago en primer partido de la temporada

Efraín Álvarez, de 16 años, ingresó en el segundo tiempo y colaboró en el triunfo de 2-1 del Galaxy de Los Ángeles sobre el Fire de Chicago en el primer partido del cinco veces campeón de la MLS en la temporada 2019. Fue también el primer triunfo de Guillermo Barros Schelotto, entrenador del Galaxy, en el primer juego de la campaña.

Los mexicanos Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna fueron titulares. Dos Santos jugó un tremendo primer tiempo y Antuna trató de ser desequilibrante pero no concretó bien las jugadas de peligro, muchas veces ocasionando que Zlatan Ibrahimovic lo regañara.

Antes del encuentro, el Galaxy inauguró una estatua en homenaje a David Beckham.

La rapidez de jugadores jóvenes del Galaxy muchas veces resultó en pases imprecisos, así como una defensa que también tuvo problemas en la segunda mitad. Sin embargo, las ganas del conjunto galáctico fueron suficientes para doblegar a un rival que también perdonó en momentos claves.

Romain Alessandrini se perdió uno claro de cabeza al minuto 15 y salió de cambio por lesión segundos después. Emmanuel Boateng entró para reemplazarlo y dio un partido memorable.

Pero el Galaxy se vio abajo en el marcador en el segundo tiempo producto de sus propias distracciones.

Al minuto 49, el refuerzo uruguayo del Galaxy, Diego Polenta, filtró el balón sin querer al delantero C.J. Sapong y el atacante del Fire no perdonó, se quitó al arquero y anotó el 1-0.

Minutos después, Chicago estuvo apunto de concretar el segundo gol, de no ser por el poste que negó el golpe letal a los visitantes. El Fire se perdió otra oportunidad clara a los 58 cuando Aleksandar Katai no pudo rematar un servicio de Przemyslaw Frankowski, algo que terminaron pagando caro.

Al minuto 60, Álvarez ingresó al partido por Emil Cuello y solamente duraron siete minutos para que el seleccionado juvenil de México hiciera un recorte fenomenal por la derecha y sirviera para que Daniel Steres anotara el empate.

Fue el debut de Álvarez con el Galaxy, aunque impresionó la temporada pasada en la USL con el Galaxy II y tuvo una buena pretemporada con el equipo angelino.

Al 80, Ibrahimovic cabeceó al fondo de las redes el esférico en una jugada que inició el mismo Álvarez por la derecha.

Al final, el Galaxy se llevó el triunfo que necesitaba para darle tranquilidad a un proyecto de Schelotto, que ha comenzado con el pie derecho.