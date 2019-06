Este es el 11 ideal de la Fase de Grupos de la Copa Oro

Tres mexicanos están en el once ideal de la Fase de Grupos de la Copa Oro.

El sorprendente Uriel Antuna, el capitán Andrés Guardado y el defensa Néstor Araujo fueron elegidos por la Concacaf en el cuadro más destacado de la primera ronda.

Antuna lleva cuatro goles en la competencia y es una de las revelaciones luego de que se coló a la convocatoria debido a múltiples rechazos y lesiones de otros futbolistas.

Guardado marcó un doblete contra Canadá y se la ha pasado rompiendo récords en la competencia, en la que ya es el jugador con más partidos jugados y en la que ya igualó a Zague como el mexicano con más anotaciones en dicho torneo.

Araujo ha sido uno de los hombres indiscutibles en la zaga del cuadro mexicano.

En el once también destaca el compañero de Hirving Lozano en el PSV, el portero curazaleño Eloy Room. Sorpresivamente, Curazao no solamente disputará los Cuartos de Final por primera ocasión, sino que después de México es uno de los representativos que más aporta al once ideal, con dos elementos, el guardameta citado y el volante Leandro Vacuna. Canadá también tiene a dos elementos en las figuras del zaguero Derek Cornelius y del extremo Jonathan David.