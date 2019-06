Campbell: en el futbol no hay víctimas

En Costa Rica no asumen el rol de víctima, al menos no Joel Campbell, el jugador del León que se molesta cuando le hablan de favoritos de cara a los Cuartos de Final contra México.

"¿Quién puso el papel de víctimas? En el futbol no hay víctimas. En el futbol son once contra once.

"Liverpool-Barcelona. ¿Quién era favorito después del 3-0? ¿Quién ganó? Ok", dijo, tajante, antes del entrenamiento en Houston.

Al delantero del León nada parece asustarle. Que si el lleno está garantizado con casi puros mexicanos, que si el arbitraje puede ser tendencioso como en Cuartos de Final de la Copa Oro 2015...

"Eso es parte anímica. Si no pensamos en eso no nos va a afectar. Al final somos once contra once, como dije, y la afición a veces te puede jugar para bien o para mal. Hay que saber utilizar eso. México va a estar en casa, por decirlo así, porque va a tener toda su gente.

"Pienso que como futbolistas tenemos que pensar en lo que se hace en la cancha. No podemos estar pensando en el árbitro, ni nosotros ni los mexicanos, pienso que hay que disfrutar del partido. No hay que pensar en los árbitros ni en lo que pasó hace años. Ya es pasado, ahora hay un partido nuevo y vamos a ver quién gana", mencionó.

Costa Rica llega a esta instancia después de una derrota contra Haití, calificada como vergonzosa por la prensa tica. Eso les restó bonos, al menos en credibilidad futbolística.

"En el futbol ya no hay favoritos. Al final el que muestre más en la cancha, el que cometa menos errores será el que sacará la victoria, son dos grandes Selecciones, el partido está para cualquiera de los dos.

"No es que no imponga México sino el futbol en general. Nos tocó perder contra Haití. México tuvo un partido difícil contra Martinica. Honduras quedó fuera. Se han aceptado las diferencias y puede pasar cualquier cosa. El que corra más, el que meta más, el que cometa menos errores probablemente es el que ganará", dijo Campbell.