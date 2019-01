Futbolista argentino desaparece en su avión

El futbolista argentino Emiliano Sala viajaba a bordo de un pequeño avión que desapareció en la costa de la isla de Guernsey, cerca de Normandía, dijo la autoridad de aviación civil de Francia.

Un funcionario que participaba de la búsqueda dijo que no prevé encontrar sobrevivientes.

La avioneta desapareció del radar el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha al volar de Nantes, Francia, a Gales, donde Sala debía incorporarse al Cardiff de la Liga Premier.

El jugador de 28 años, natural de Cululú, Santa Fe, había pasado las horas previas despidiéndose de sus compañeros del club luego que firmó un traspaso récord con el Cardiff.

"Después de todo esto tiempo, el clima es muy frío, el agua está helada... No espero encontrar a persona alguna con vida", dijo a The Associated Press el oficial jefe de búsquedas aéreas de las islas del canal, John Fitzgerald.

"Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció".

En declaraciones vía telefónica, Fitzgerald añadió que el avión "simplemente desapareció. No hubo conversación por radio".

La guardia costera británica recibió una alerta a las 8.23 de la noche del lunes emitido por el control del tráfico aéreo en Jersey, el más importante de las islas del Canal de la Mancha, luego de que no pudo hacer contacto con la aeronave Piper PA-46 con dos pasajeros a bordo, dijo la policía de Guernsey.

La autoridad de aviación civil de Francia confirmó que Sala era uno de los pasajeros.

"La búsqueda fue interrumpida a las 2 (de la madrugada), con todos los recursos de búsqueda y rescate frenados, debido a vientos más fuertes, el empeoramiento de las condiciones del mar y una visibilidad reducida", dijo la policía de Guernsey.

"Hasta ahora se han rastreado 1,000 millas cuadradas por cinco aeronaves y dos buques salvavidas. No hay pista del avión. La búsqueda sigue".

El último mensaje de Sala en Instagram fue una foto que colgó el lunes junto a jugadores de Nantes con las frases "La última", "Ciao" y dos emoticones de corazones.

Cardiff fichó a Sala por 15 millones de libras (19 millones de dólares) hasta 2022. Estuvo en Cardiff la semana pasada para completar el traspaso, que estaba a la espera de recibir el pase internacional.

"Estoy impaciente de poder empezar a entrenar, conocer a mi nuevos compañeros y ponerme a trabaja", dijo Sala en un video difundido en el portal del club galés.

Daniel Rivero, presidente del club San Martín de Progreso, donde Sala comenzó su carrera en Argentina, expresó su consternación.

"Espero que esto sea una pesadilla que tenga un final feliz. Somos 3,000 habitantes en Progreso y estamos totalmente shockeados", dijo en declaraciones telefónicas al canal Todo Noticias.

El padre de Sala dijo que se enteró de la desaparición de su hijo en la televisión local.

Horacio Sala le dijo al canal argentino C5N TV que no sabe nada y está desesperado. Añadió que nadie del club Nantes se ha puesto en contacto con la familia.