'Fui víctima de violación', dice denunciante de Neymar

Una mujer que ha acusado a Neymar de violarla en un hotel de París concedió una entrevista a la televisión e insistió en su versión, al hacer sus primeros comentarios públicos sobre el caso.

La brasileña Najila Trindade Mendes de Souza afirmó que sufrió agresiones del jugador por pedirle usar preservativo durante el encuentro que sostuvieron el 15 de mayo en un hotel de París.

"Él me obligó al acto sexual sin uso del preservativo", insistió.

Entrevistada por el canal brasileño SBT, la mujer se describió como una "persona ordinaria, que trabaja y estudia".

"Soy una modelo y una estudiante de diseño de interiores, a quien le gustan los deportes, entrenar y bailar", comentó la mujer, quien se describió también como "hija y madre".

"Fui víctima de violación", recalcó.

"Me empezó a pegar, me dolía, y le dije que parara. Y él se disculpó. Entonces yo le pregunté si tenía preservativo. El respondió que no... Entonces le dije a Neymar que no. Él no respondió y seguimos".

"Me miró y cometió el acto y le pedí que parara. Mientras lo hacía, el seguía pegándome en el trasero violentamente. Después me di vuelta, fue todo rápido, cuestión de segundos y le dije que parara, él no hablaba, sólo actuaba".

El entrevistador le preguntó si lo ocurrido el 15 de mayo fue una violación o una "agresión".

La pregunta fue una aparente referencia a la declaración reciente hecha por los primeros abogados de la mujer, quienes dijeron que en su denuncia original no había mencionado una violación.

"Fue una agresión junto con violación", respondió la entrevistada.

"Quiero justicia, no es porque yo estaba con ganas de estar con él podría abusar, primero no logré reaccionar por el trauma porque sabía que si se lo decía ahi no tendría como probarlo", afirmó.

Neymar, quien ha reconocido que tuvo un par de encuentros con la denunciante en Francia, niega haber cometido actos ilícitos.

El astro de la selección brasileña sufrió una ruptura de ligamento durante un partido amistoso ante Qatar. Se confirmó que el delantero se perderá la Copa América, de la que Brasil será anfitrión este mes.

Los abogados de Neymar negaron haber solicitado una reunión para discutir un posible acuerdo con los representantes de la mujer que posteriormente presentó la denuncia por violación.

El equipo legal de Neymar difundió un comunicado en el que señaló que fueron los abogados de la mujer quienes pidieron la reunión el 29 de mayo, en la que no se alcanzó un acuerdo. Esos abogados sostienen que el pedido surgió de los abogados de Neymar.

Los primeros abogados de la mujer dicen que su denuncia original mencionaba únicamente que el futbolista había cometido una "agresión" o un acto de "violencia física".

La mujer acudió a la policía en Sao Paulo para presentar una acusación más grave por violación.

La mujer cambió posteriormente de abogados. Ni ella ni Neymar han testificado aún ante la policía.

Neymar reconoció que mantuvo dos encuentros con la acusadora en Francia, pero niega haber cometido actos ilícitos.

"La iniciativa para que la reunión se realizara provino siempre del abogado (de la acusadora)", dijeron los representantes legales de Neymar. Añadieron que el abogado José Edgard Cunha Bueno fue el representante de la acusada en ese momento y acudió a la reunión.

Los abogados de Neymar dijeron que informaron del contacto a la policía.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo a la prensa que cree en Neymar, investigado por el caso de violación y por la difusión de imágenes de la mujer en redes sociales, lo que constituiría un ciberdelito.