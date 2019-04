Felipe critica a afición de Vancouver por aplaudir a Ibrahimovic

Durante la victoria del Galaxy de Los Ángeles por 2-0 sobre los Whitecaps en Vancouver, el futbolista brasileño Felipe, del equipo canadiense, le preguntaron sobre las porras y aplausos a Zlatan Ibrahimovic, jugador del equipo rival.

El brasileño no escondió su malestar con la afición local y dijo que “era algo triste. Es para él, y debe ser para nosotros. No importe quién venga aquí. Tienes que venir aquí y apoyarnos, no alentar al oponente. Es la manera que debe ser”.

Ibrahimovic anotó un gol en el segundo tiempo y luego dio un pase para gol.

También hubo un aficionado que se metió durante el partido.

… y también un niño (con la camiseta del LAFC) que se tomó un selfie con el delantero sueco.