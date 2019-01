FC Cincinnati elige jugador de UCLA, Frankie Amaya, en primera selección del draft

FC Cincinnati escogió a Frankie Amaya, de UCLA, como la primera selección general en el MLS SuperDraft 2019.

Amaya se convirtió en el sexto jugador de UCLA en ser escogido como la primera selección general del MLS SuperDraft, lo cual impone un récord para la institución. Nacido el 26 de septiembre de 2000, Amaya también es el primer jugador de 2000 o después en ser seleccionado en el SuperDraft.

FC Cincinnati llegó al SuperDraft con siete selecciones en las dos primeras rondas, luego de realizar un intercambio histórico con Philadelphia Union días antes del draft en el que adquirió las cinco selecciones de ese club de este año. FC Cincinnati luego seleccionó a Logan Gdula de Wake Forest Univ. con la 13ª selección, antes de intercambiar un par de selecciones posteriores.

FC Cincinnati seleccionó a cinco futbolistas, el mayor número de cualquier club. En la segunda ronda, el club tuvo a su disposición tres selecciones, que usaron para escoger a Tommy McCabe (No. 29; Notre Dame), Jimmy Hague (No. 30; Michigan State University) y Ben Lundt (No. 37; University of Akron).